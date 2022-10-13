В Тюмени суд оправдал девушку, написавшую на площади «Нет в***е»

Жительница Тюмени Алиса смогла доказать в суде, что в надписи «Нет в***е», сделанной ею на асфальте, нет ничего противозаконного. Инцидент произошел 24 сентября 2022 года на площади «Единства и Согласия» в Тюмени. Как раз в этот момент там проходила акция протеста частичной мобилизации. Девушку хотели привлечь к административной ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ).

Однако в суде Алиса заявила, что на асфальте она написала «Нет вобле», а вовсе не то, что все подумали. Девушка пояснила, что испытывает неприязнь к этой рыбе. О том, что на площади «Единства и Согласия» проходила акция против мобилизации, ей стало известно лишь после задержания. Участия в акции тюменка не принимала.

«Суд пришел к выводу, что Алиса К. не совершила административного правонарушения, поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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