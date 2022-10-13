Тюменский депздрав заставили оплатить моральный вред диабетикам

Тюменский департамент здравоохранения через суд обязали обеспечить двух женщин, страдающих сахарным диабетом, сенсорами к системе мониторинга глюкозы. Медизделиями диабетиков должны были обеспечить за бюджетный счет, однако Областная больница №19 отказалась выдать им рецепт на бесплатное получение сменных сенсоров.

В защиту женщин выступила прокуратура. Суд иск удовлетворил. Чиновников депздрава и больницу обязали не только выдать положенные по закону медицинские изделия, но и выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда – 10 тыс. рублей одной женщине и 30 тыс. рублей – другой.

Тюмень, Ольга Федорова

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