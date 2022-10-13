Жители Тюмени записали обращение к Путину из-за реновации района и сноса домов (ВИДЕО)

Жители тюменского района Старая Зарека записали видеообращение к президенту Владимиру Путину из-за планов по реновации территории. Съёмки распространились 13 октября в соцсетях и СМИ.

«Район старой Зареки – это частный сектор. Большая часть домов – благоустроенные. Имеют централизованное водоснабжение, подведён газ, электричество, установлены современные септики. Но 12 сентября вышло постановление правительства Тюменской области, согласно которому большая часть нашего района будет снесена по программе комплексного развития территории», – сказал один из обратившихся.

Некоторые из выступающих сообщили, что уже давно живут на этой земле в частном доме и не хотят переезжать в квартиру. Также выступили дети, которые сообщили, что хотят жить в своих домах и именно в районе Старой Зареки.

Волнения вокруг этой темы идут уже несколько дней, пару дней назад состоялось собрание жителей, на которое пришли и чиновники. Одна из жительниц, поддерживающих обращение, Антонина Васильева, сообщила, что жителям уже озвучили планируемую стоимость выкупов домов. Называть сумму публично она не стала.

А 4 октября издание 72.ру писало, что жители района выходили на акцию протеста против реновации территории.

По данным издания, реновация будет произведена в пять этапов. До конца 2022 года должны выселить людей, которые снимают квартиры у государства. Разработка градостроительной документации продлится до июня 2023 года. Позже начнут договариваться с собственниками земли и домов – по плану должны успеть до конца марта 2025 года. До этой же даты дома должны снести. Новые будут строить вплоть до 2037 года. На их месте появятся многоэтажки, школы, детские сады и сеть дорог.

Тюмень, Наталья Ефремова

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