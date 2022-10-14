В прокуратуре Тюмени назначен новый начальник

Прокурор Тюменской области Владислав Московских 14 октября представил коллегам и чиновникам нового прокурора Тюмени Владимира Бондарчука. Бондарчук был назначен на эту должность приказом генерального прокурора РФ от 7 октября 2022 года.

Он родился в 1974 году, в 2002 году окончил гуманитарный институт в Москве по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с августа 2002 года. Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих, с 2017 года возглавлял Ялуторовскую межрайонную прокуратуру.

Тюмень, Ольга Федорова

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