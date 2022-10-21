российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 17:19 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Компанию тюменского депутата оштрафовали за гибель блогера

Компанию тюменского депутата Николая Руссу оштрафовали за гибель крановщицы. Трагедия произошла 26 июля 2022 года в Тюмени. В этот день в областном центе был сильный ветер. В результате падения козлового крана на производственной базе погибла крановщица – звезда ТикТока Эльвира Демидова. У женщины осталось двое малолетних детей.

Прокуратура провела проверку в компании «Мостоотряд-36» (филиал АО «Мостострой-11») и выяснила, что работники организации, в том числе крановщики, не были проинформированы об уровнях профессиональных рисков на рабочих местах. С ними не проводились обучающие и проверочные мероприятия по охране труда.

«Кроме того организация эксплуатирует подъемные сооружения с нарушениями требований закона в части регистрации в госреестре опасных производственных объектов, проведения экспертизы промышленной безопасности, а также осуществления на системной основе технического освидетельствования, проверок, обследований и обслуживания», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Ростехнадзор и Гострудинспекция оштрафовали «Мостоотряд-36» на 260 тыс. рублей.

По факту гибели крановщицы следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,