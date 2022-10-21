Компанию тюменского депутата оштрафовали за гибель блогера

Компанию тюменского депутата Николая Руссу оштрафовали за гибель крановщицы. Трагедия произошла 26 июля 2022 года в Тюмени. В этот день в областном центе был сильный ветер. В результате падения козлового крана на производственной базе погибла крановщица – звезда ТикТока Эльвира Демидова. У женщины осталось двое малолетних детей.

Прокуратура провела проверку в компании «Мостоотряд-36» (филиал АО «Мостострой-11») и выяснила, что работники организации, в том числе крановщики, не были проинформированы об уровнях профессиональных рисков на рабочих местах. С ними не проводились обучающие и проверочные мероприятия по охране труда.

«Кроме того организация эксплуатирует подъемные сооружения с нарушениями требований закона в части регистрации в госреестре опасных производственных объектов, проведения экспертизы промышленной безопасности, а также осуществления на системной основе технического освидетельствования, проверок, обследований и обслуживания», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Ростехнадзор и Гострудинспекция оштрафовали «Мостоотряд-36» на 260 тыс. рублей.

По факту гибели крановщицы следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тюмень, Ольга Федорова

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