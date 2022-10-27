Условный срок дали сотруднику тюменской «дочки» «Транснефти» за взятки в 2 млн рублей

В тюменском суде вынесли приговор заместителю главного инженера «Танснефть-Сибирь» Александру Матаеву. Его признали виновным в получении взяток. Г-ну Матаеву не придётся сидеть в камере – ему дали условный срок.

Взятки сотрудник «Транснефти» получал в течение нескольких лет. Схема стандартная – это были откаты за информацию о тендерах и за приёмку работ. Причём г-н Матаев подписывал акты даже на невыполненные работы.

«С 2019 по 2021 годы подсудимый совместно с посредником разработали схему получения взяток от предпринимателей. За вознаграждение в 5-10% от суммы договора он предоставлял трём предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а после заключения контрактов оказывал содействие в беспрепятственной приёмке и согласовании выполненных работ с фактически частичным её выполнением. Работы оплачивались заказчиком в полном объёме», – напомнили обстоятельства преступлений в СУ СК по Тюменской области.

Общая сумма взяток, полученных через посредника – свыше 1 млн 900 тыс. рублей.

«Обвиняемый контролировал своевременную выдачу и качество документации, разработанной силами проектно-сметного бюро, и заключение договоров на выполнение проектно-изыскательских работ. Имея доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну предприятия, он контролировал выбор субподрядных организаций. А также мог заключать дополнительные соглашения на разработку проектно-сметной документации», – добавили в объединённой пресс-службе судов Тюменской области.

Квалификация обвинения – п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере).

Сотруднику «Транснефти» назначили наказание 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. У него также будут ограничения в передвижении.

Тюмень, Наталья Ефремова

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