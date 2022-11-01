Тюменская чиновница стала замгубернатора в Томской области

В правительстве Тюменской области отставка. Наталья Киселева, работавшая консультантом бывшего вице-губернатора региона Сергея Сарычева, перешла на должность замгубернатора – руководителя аппарата губернатора Томской области. На новом месте она займется подбором кадров для измененной структуры управления регионом, сообщили в обладминистрации. Напомним, Томскую область с весны 2022 года возглавляет бывший тюменский чиновник Владимир Мазур.

Кроме этого, сегодня губернатор Александр Моор подписал распоряжение о назначении с 1 ноября Алексея Райдера на должность замгубернатора Тюменской области. Райдер продолжит координировать деятельность депобра, дептруда и департамента физкультуры. Новым директором департамента образования и науки с 1 ноября стала Дина Горковец. Ранее она возглавляла депобр Тюмени.

Также сегодня стало известно об увольнении председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислава Чернова. Он освобожден от должности в связи с истечением срока служебного контракта.

Тюмень, Ольга Федорова

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