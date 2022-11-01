В Тюменской области завершена мобилизация

В Тюменской области 28 октября была завершена частичная мобилизация. По словам военного комиссара Алексея Куличкова, задание, установленное для региона, выполнено в полном объеме. Военкоматы переходят на работу в штатном режиме.

С 1 ноября начался осенний призыв. На срочную службу призовут около 1600 человек. «Военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой Народных Республик», – заверил военный комиссар.

Тюмень, Ольга Федорова

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