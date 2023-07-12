В Тюмени пройдет звездный турнир по ММА

В конце июля в Тюмени пройдет турнир RCC, который организаторы приурочили ко дню города. Главным поединком вечера станет бой Алексея Курченко и Шамиля Мусаева.

Кунченко – экс-чемпион М-1, спортсмен PFL, чья карьера повлияла на развитие смешанных единоборств в нашей стране. В его активе 25 поединков, последний из которых прошел в феврале именно в Тюмени. Алексей на глазах своих земляков одержал уверенную победу над бразильцем Глейсоном Тибау.

На этот раз его противником станет борец из Дагестана Шамиль Мусаев, у которого 15 побед в 15 поединках.

Тюмень, Екатерина Норсеева

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