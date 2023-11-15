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Среда, 15 ноября 2023, 13:40 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени задержали мужчину, который собирал сведения для ВСУ

В Тюменской области задержали мужчину, который собирал сведения для ВСУ. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Тюменской области, по факту возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Согласно версии следствия, мужчина получал задания от украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он собирал и передавал сведения о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области, на Украину.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Тюмень, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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