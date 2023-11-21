Живут ли страусы в Сибири? Тюменские фермеры рассказали о своем бизнесе по разведению экзотических птиц

Птицеводство в нашей стране ассоциируется с разведением кур, гусей и индеек, но все чаще в России начали появляться и страусиные фермы. Наталья и Александр Демченко в сибирском селе Чикча Тюменской области занимаются выращиванием этой экзотической птицы уже более десяти лет. За это время их ферма стала настоящим центром страусоводства и местом притяжения туристов.

Началось все с детской мечты: Наталья всегда хотела контактный зоопарк. Сейчас на ферме в селе Чикча живут черно-бурые лисы, пони, хорьки, ослики и минипиги. Но главные в хозяйстве – черные африканские страусы. Идеей их разводить супруги Демченко загорелись в 2009 году. Тогда их бизнес по продаже сантехники стал не очень доходным, и они решили заняться фермерством. Уже через год привезли первую партию страусов – 10 крупных особей и 36 малышей из Перми. Сегодня супруги выращивают для продажи около 150 птиц в год.

«Изначально мы выбирали то, чего нет в Тюмени. Тема страусиных хозяйств была тогда новой и модной, я в нее погрузилась. Узнала, что страусам подходит наш климат, они переносят перепады температур от +50 до -30, живут они 70 лет и до 40 лет приносят потомство. Несут от 40 до 60 яиц в год. Быстро растут – 1,5 см в день, за год достигают роста в два с половиной метра и веса в 100 кг. У них сильный иммунитет, они практически не болеют, вакцинация им не нужна. Исходя из этих неоспоримых достоинств решили остановиться на них», – рассказала Наталья.

Оказалось, что содержать страусов довольно просто. Они всеядные. На ферме Демченко страусы едят сено, зерно, овес, клевер, горох, а в холода – еще морковку и капусту. Потребность в корме у этих птиц в два раза ниже, чем у коров, и в пять раз ниже, чем у свиней. А еще у страусов два желудка, они переваривают пищу 48 часов, поэтому «на выходе» почти ничего не устается – навоз на страусиной ферме убирают всего раз в год.

«Единственная проблема – слабые ноги – травматизм не лечится. Ну и еще одна особенность, мозг у страуса размером с грецкий орех, при этом они очень любопытны, клюют все подряд, случайный гвоздик, веревочка или даже травинка, могут стать причиной гибели», – рассказала Наталья.

Но страусам нужны очень большие площади: на содержание одной взрослой птицы необходимо минимум 100 квадратных метров для выгула и 50 квадратных метров для содержания в помещении. Сейчас в хозяйстве Демченко 1,5 га земли. Когда фермеры только задумывали страусиную ферму, они подали заявку на аренду в администрацию района, написали бизнес-план, и им выделили участок. Они самостоятельно чистили площадку от мусора, тянули сети, а бывшее зернохранилище перестраивали под содержание птиц.

«Ферму поднимали на свои средства. Помогали родственники. На старте потратили 600 тысяч рублей на инфраструктуру, на покупку страусов ушло около одного миллиона рублей. Государство нам помогло техникой – вывозили мусор, выравнивали площадки, помогли со строительством подъездных путей», – вспоминает Александр.

Сейчас на ферме живут 9 взрослых особей и 40 малышей африканской породы, а еще три австралийских эму. Из самых продуктивных формируют родительские стада.

Интересно, что страусиное яйцо не переносит транспортировку: рвутся капилляры и смещается желток. Поэтому яйца для инкубации не покупают. Для разведения страусов покупают самих птиц. В возрасте до месяца птенцы стоят 19 тысяч рублей, а годовалые – около 70 тысяч рублей. Тюменские фермеры говорят, что спрос на птенцов – огромный, сегодня он превышает предложение.

«Люди готовы везти птенцов от нас на легковушках до Амурской области – вот такой спрос, который мы полностью удовлетворить не можем. В основном покупают кооперативные фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства по всей России: от Оренбурга до Хабаровска. Отправляли в Омск, Томск, Новосибирск, Челябинск, Свердловскую область, Таджикистан, Монголию. До 2020 года мы продавали 600 птиц в год – 150 производили сами, остальных привозили из Украины и Литвы. Но сейчас из-за санкций это невозможно», – рассказала Наталья.

Сокращение продаж фермеры компенсируют за счет туризма. Александр постоянно развивает инфраструктуру хозяйства. Демченко оформили кредит на 3 миллиона рублей под залог квартиры. На эти деньги построили гостиницу и кафе. Кроме того, «вывозить» помогает продажа страусиной продукции.

«Страус – безотходная птица. В переработку у них идет все. Ценится их кожа: она дороже, чем крокодилья и плотнее, чем у слона. Ресницы используют для производства накладных ресниц и кисточек для художников, из перьев делают боа и костюмы, из мозга производят лекарства для умственно отсталых детей. ДНК у страусов схожа на 90,1% с человеческой, сухожилия пересаживают пострадавшим спортсменам. Жир применяют в косметологии, коготь – в огранке алмазов», – рассказали фермеры.

Мясо страуса тоже продается, эту птицу еще называют «коровой с крыльями». Страусятина похожа на молодую телятину, при этом в ней в 9 раз меньше жира и нет холестерина. Поэтому такое мясо могут есть диабетики, сердечники, маленькие дети. Килограмм сейчас стоит 2000-2500 рублей. Основные потребители – рестораны и аэропорты. В Башкирии, например, одно племенное хозяйство обслуживает ресторан, специализирующийся на блюдах из страусятины.

Подробности – в видео на нашем канале.

Тюмень, Анастасия Истомина

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