Якушев и Моор проехались по зонам прогнозируемого подтопления в Тюменской области

Полномочный представитель президента Владимир Якушев вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором во вторник днем встретился с жителями села Казанское и вечером – города Ишима. Населённые пункты находятся в зоне риска по подтоплению. Участие во встрече в Ишиме приняли также прокурор Тюменской области Владислав Московских и глава города Федор Шишкин.

«Прогноз крайне неблагоприятный: на реке Ишим ожидается исторический максимум по подъёму воды. Мы делаем всё, чтобы защититься: развёрнута активная работа по наращиванию дамб. Но важно понимать, если придёт большая вода, гидротехнические сооружения могут не устоять. Поэтому прошу очень серьёзно отнестись к эвакуации – собрать документы, сработать на опережение. Очень прошу обратить внимание на ваших соседей. Если рядом находятся пожилые, маломобильные, одинокие люди, нужно обязательно о них позаботиться, перевезти в ПВР. Пока это можно сделать спокойно, без надрыва», – обратился к жителям Тюменской области Владимир Якушев.

В районе села Ильинка Казанского района река Ишим достигла уровня опасных явлений. В зоне особого риска сейчас находятся и другие населённые пункты Казанского, а также Ишимского районов и города Ишим – на этих территориях идет эвакуация.

Плановая эвакуация продолжается в населённых пунктах Упоровского района.

Как сообщает пресс-служба полпредства УрФО, Владимир Якушев вернется в Курганскую область. Большая вода уже пришла в ряд населённых пунктов региона. В Кетовском муниципальном округе уровень реки Тобол составил уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за 8 метров. Подъём воды продолжается.

В Тюменской и Курганской областях, где с 8 апреля действует режим ЧС регионального значения, развернуты пункты временного размещения. Домашних животных можно разместить в приютах, машины на автостоянках. Правоохранительные органы охраняют подтопляемые территории от мародёров.

Тюмень, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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