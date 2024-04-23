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Вторник, 23 апреля 2024, 12:18 мск

Новости Тюмень

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Энергетики провели ремонт на подстанции, обеспечивающей электроснабжение объектов нефтедобычи

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции на подстанции 500 кВ «Демьянская», которая играет важную роль в перетоке электроэнергии между югом Тюменской области и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения предприятий нефтедобывающей промышленности.
Как отметили в ПАО «Россети», разъединители являются важным коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.
В 2024 году энергетики планируют провести ремонт разъединителей еще на двух магистральных энергообъектах на юге Тюменской области – подстанциях 220 кВ «Заводоуковск» и «Княжево».

© 2024, РИА «Новый День»

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