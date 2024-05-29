Энергетики заменили фундаменты опор на ЛЭП, участвующей в энерготранзите между Тюменской областью и Югрой

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии электропередачи, связывающей Уватский район Тюменской области и Нефтюганской район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Работы проведены на ЛЭП 500 кВ «Магистральная – Нелым». На ней заменили свайные фундаменты опор. Для их установки использовались экскаватор, подъемный кран, бульдозер, универсальная бурильная машина для погружения свай. Энергоснабжение потребителей в этот период не прерывалось. В общей сложности энергетики забили 32 сваи на семи фундаментах опор.

Также в 2024 году на этой ЛЭП установят двойные гирлянды изоляторов на пересечении с автодорогой «Тюмень – Ханты-Мансийск» и расчистят просеку от древесно-кустарниковой растительности. Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Магистральная – Нелым» составляет 210 км. ЛЭП является частью энерготранзита Урал – Западная Сибирь, а также существенно влияет на надежность электроснабжения региональных предприятий, осуществляющих добычу и транспортировку нефти и газа.

© 2024, РИА «Новый День»

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