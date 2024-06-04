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Вторник, 4 июня 2024, 09:18 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени задержан мужчина, который пытался поджечь православный храм

В Тюмени полиция выявила и задержала подозреваемого в попытке поджечь храм. Как сообщает пресс-служба МВР РФ, поджигателем оказался 43-летний местный житель. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что полиция начала поиски пытавшегося поджечь храм мужчину. Уточняется, что нападение на храм произошло в 20:40 по местному времени. Неизвестный кинул в храм Дмитрия Донского несколько зажигательных смесей, а затем скрылся с места преступления на велосипеде. Это нападение было снято на камеру одним из очевидцев. Позднее были возбуждены уголовные дела по статье 214 УК РФ («Вандализм») и статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Тюмень, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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