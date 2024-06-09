Арестован заместитель губернатора Тюменской области Вахрин

Арестованы по подозрению в коррупции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и известный тюменский девелопер Алексей Гоцык. Официально об этом сообщила пресс-служба судов Москвы 8 июня, опубликовав видео задержанных в наручниках. Суд заключил обвиняемыпод стражу – до 6 августа 2024 года.

«Вахрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – сообщили в суде.

«Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», – добавили там же.

В правительстве Тюменской бласти сообщили, что чиновники оказывают полное содействие следствию.



«Губернатор Тюменской области в курсе данной ситуации. Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Михайловичем Вахриным, продолжит работу в штатном режиме. Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы будут приняты в понедельник.

В части принятия кадровых решений, действия Правительства Тюменской области будут осуществляться в соответствии с законодательством. В понедельник будет назначена проверка по данному факту. В рамках этой проверки будут изучены конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вячеслава Михайловича», – добавили в информационном центре Тюменской области.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2024, РИА «Новый День»

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