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Вторник, 18 июня 2024, 09:17 мск

Новости Тюмень

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На дороге Ялуторовск – Шадринск действует реверсивное движение из-за ДТП с автобусом

ДТП с шестью пострадавшими произошло во вторник утром на дороге Шадринск – Ялуторовск. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, на 147 км трассы столкнулись «Тойота» с прицепом из ЯНАО и автобус «ПАЗ», перевозивший рабочих одного из предприятий. В результате ДТП ранения получили шесть человек: четверо пассажиров автобуса получили ушибы, а в «Тойоте» пострадали 16-летняя пассажирка и 51-летний пассажир.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

На участке дороги, где произошла авария, движение организовано в реверсивном режиме по обочине дороги. Автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях.

Тюмень, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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