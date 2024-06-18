Цифровые комплексы будут следить за безопасностью энергообъектов на магистральных подстанциях

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил современные системы сбора и передачи информации на узловых подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области – 500 кВ «Магистральная» и «Иртыш», 220 кВ «Полоцкая». Новое оборудование позволит мониторить работу объектов удаленно. Служебная информация оперативно направляется в центр управления сетями и региональное диспетчерское управление. В случае нештатных ситуаций – найти место повреждения или сбоя удастся намного быстрее, – сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Стоимость работ составила 248 млн рублей. До конца 2024 года энергетики МЭС Урала оснастят современными системами еще 12 магистральных подстанций 220-500 кВ. Среди них крупные питающие центры Челябинской, Свердловской, Кировской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

© 2024, РИА «Новый День»

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