Прокуратура разбирается с ночной стрельбой у супермаркета в Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поставил на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях возле торгового центра «Окей» в Тюмени.

Напомним, что в ряде СМИ с утра распространяется информация о потасовке со стрельбой у магазина на улице Широтная. По одним данным, причиной стали национальные вопросы, по другой – все случилось на бытовой почве.

По данному факту отделом полиции № 1 УМВД России по городу Тюмень возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Принимаются меры к установлению всех участников и обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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