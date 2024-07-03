Прокуратура разбирается с ночной стрельбой у супермаркета в Тюмени

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поставил на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях возле торгового центра «Окей» в Тюмени.
Напомним, что в ряде СМИ с утра распространяется информация о потасовке со стрельбой у магазина на улице Широтная. По одним данным, причиной стали национальные вопросы, по другой – все случилось на бытовой почве.
По данному факту отделом полиции № 1 УМВД России по городу Тюмень возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Принимаются меры к установлению всех участников и обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Тюмень, Елена Васильева
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