В Тобольске 15 детей и 2 взрослых отравились хлором в бассейне и теперь госпитализированы

В Тобольске прокуратура проводит проверку на базе отдыха «Скащка». 21 декабря 2024 года оттуда поступило сообщение о резком ухудшении самочувствия сразу у 15 детей, в том числе младенца, и двух взрослых. Все 17 человек госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

«Тобольская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка деятельности должностных лиц базы отдыха», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Тюменской области.

По данному факту следственным отделом по городу Тобольск СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Тобольск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube