Баталов и Джиянов проведут бой за титул чемпиона по боям на голых кулаках

Тюменские спортсмены, представители кулачной индустрии Виктор Баталов и Шохрух Курьер Джиянов проведут реванш за титул чемпиона RCC Hard в полулегком весе.
Пятираундовый поединок состоится 3 мая в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках турнира RCC Hard 14.
Первая встреча Баталова и Джиянова прошла в ноябре 2024 года в Тюмени. Бойцы сошлись на ринге, будучи лучшими в международном Гран-при организации. Финал получился драматичным – спортсмены выдали напряженные пять раундов и разделили бонус в 1 млн рублей за лучший бой вечера.
Чемпионом тогда стал Виктор Баталов, но многие фанаты не согласились с решением судей. Теперь бойцы снова сойдутся в ринге, чтобы поставить точку в этом противостоянии.
Тюмень, Елена Сычева
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