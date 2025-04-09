Баталов и Джиянов проведут бой за титул чемпиона по боям на голых кулаках

Тюменские спортсмены, представители кулачной индустрии Виктор Баталов и Шохрух Курьер Джиянов проведут реванш за титул чемпиона RCC Hard в полулегком весе.

Пятираундовый поединок состоится 3 мая в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках турнира RCC Hard 14.

Первая встреча Баталова и Джиянова прошла в ноябре 2024 года в Тюмени. Бойцы сошлись на ринге, будучи лучшими в международном Гран-при организации. Финал получился драматичным – спортсмены выдали напряженные пять раундов и разделили бонус в 1 млн рублей за лучший бой вечера.

Чемпионом тогда стал Виктор Баталов, но многие фанаты не согласились с решением судей. Теперь бойцы снова сойдутся в ринге, чтобы поставить точку в этом противостоянии.

Тюмень, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

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