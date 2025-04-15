В Тюмени в темное время суток каршеринговые самокаты работать не будут

В Тюмени разрабатывают новые правила пользования каршеринговыми самокатами.

В частности, тюменцам запретят использовать арендованные электросамокаты и электровелосипеды в ночное время суток. Соответствующая информация есть в проекте постановления на сайте городской администрации, сообщает портал «МегаТюмень».

Согласно документу, будет введён «ночной режим», запрещающий использовать арендованные электросамокаты с начала сезона проката до 31 августа с 22:00 до 06:00 и с 1 сентября до окончания сезона проката с 22:00 до 07:00.

Кроме того будут в областной столице будут введены «медленные зоны» – территории общего пользования, на которых скорость движения не должна превышать скорость пешеходного потока – не более 7 км/ч. В местах массового скопления людей разрешенная скорость сократится до 5 км/ч. Максимально допустимая скорость передвижения на всех участках общего пользования будет ограничена до 10 км/ч. При этом на отдельных велополосах и специализированных велодорожках разрешено движение со скоростью до 20 км/ч.

Тюмень, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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