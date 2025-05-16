Пассажир поезда «Томск – Адлер» спрятал наркотики в Библии (ФОТО)

Транспортные полицейские Тюмени задержали 39-летнего жителя Томска, который прятал в Библии и в тюбике зубной пасты синтетический наркотик.

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО, в адрес стражей порядка поступило сообщение о буйном пассажире поезда «Томск – Адлер». Он вел себя неадекватно, матерился, мешал попутчикам. На замечания проводников не реагировал. Кроме того, он был похож на пьяного, но спиртным от него не пахло.

Когда поезд прибыл в Тюмень, мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела и обыскали. В его сумке полицейские нашли стеклянную курительную трубку для употребления наркотика, тут же обнаружились и запрещенные в обороте вещества. Небольшой сверток с белым порошком находился в крышке тюбика зубной пасты и еще один аналогичный пакетик – между внутренним переплетом и внешней обложкой Библии.

Криминалистическое исследование подтвердило, что в пакетиках был N-метилэфедрон общей массой 0,49 грамма.

Мужчина сознался, что употребляет наркотики уже около 4 лет. В поезде он ехал в Казань на заработки. Чтобы не искать запрещенный товар на новом месте, заранее приобрел его в родном Томске и часть употребил в пути.

Тюмень, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube