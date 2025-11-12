Жители тюменской «матрешки» сдали в банки 7,5 млн рублей мелочью

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки и магазины 1,5 млн монет на общую сумму 7,5 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 7,3 тонны, сообщает тюменское отделение ЦБ РФ.

Напомним, что монетная неделя прошла по всей стране с 22 сентября по 4 октября 2025 года.

Во время акции каждый желающий мог бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет. Некоторые банки предлагали клиентам памятные монеты.

Чаще всего жители регионов тюменской «матрешки» сдавали десятирублевые монеты – на них пришлось более трети от общего количества сданной мелочи, на втором месте – монеты номиналом один рубль (21%). Доля копеек составила 10%.

Отметим, что вне рамок проведения акции мелочь можно просто потратить в магазине или зачислить на счет своей платежной карты в банке. Эта услуга бесплатна.

Всего, как ранее сообщал «Новый День», в минувшую монетную неделю россияне вернули в оборот монет на 245 млн рублей. В банки и магазины было сдано сдали 250 тонн мелочи. Это максимальный результат начиная с 2023 года.

Тюмень, Елена Васильева

