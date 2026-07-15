ФСБ предотвратила теракт в Нягани на объекте ТЭК

ФСБ предотвратила теракт в Нягани.

Как сообщает центр общественных связей ФСБ, выявлен гражданин России, который был завербован спецслужбами Украины.

Подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса.

Действуя по указанию куратора, он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство (далее – СВУ), с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в г. Нягани ХМАО-Югры.

При попытке скрыться, агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ России в районе расположения схрона.

В ходе осмотра места происшествия изъято СВУ, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором, давшим указание по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва.

По данному факту следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч.1 ст. 30, ч.1 ст.205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

ФСБ России напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

Тюмень, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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