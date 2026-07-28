В Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области в связи с паводком введен режим ЧС. Об этом сегодня сообщил глава региона Александр Моор.

На утро вторника уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров при считающемся критичном уровне в 850 см. В связи с этим сегодня с 12:00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня. Жителям территорий, которыре попадают в зону паводка, положены следующие выплаты:

– единовременная материальная помощь – 15 675 руб.

– при полной утрате имущества – 156 000 руб.

– при частичной – 78 000 руб.

Напомним, что в Тюменской области в последние дни шли сильные дожди – выпало 2,5 месячной нормы осадков, вода в Туре вода вышла на пойму и зашла в населенные пункты.

«Ситуация с паводком на реке Туре остается напряженной. Вода прибывает. Это рекордное летнее наводнение, которого мы никогда не наблюдали. Для защиты жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией», – заявил Александр Моор в видеообращении к жителям области.

Тюмень, Елена Васильева