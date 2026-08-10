В Тюменской области объявили режим опасности БПЛА

Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.
«На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера», – написал он в «Максе». Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. «Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», – отметил Моор. Он напомнил о запрете распространять в интернете видео и фото БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.
На фоне угрозы БПЛА аэропорт Тюмени приостановил обслуживание рейсов.
Ранее в понедельник режим опасности БПЛА ввели в трех регионах Уральского федерального округа – Свердловской, Челябинской и Курганской областям. В аэропортах Екатеринбурга и Челябинска действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.
Тюмень, Наталья Петрова
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