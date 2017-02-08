В Донецке в результате теракта убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых

Публикации за 08.02.17

В Донецке погиб Михаил Толстых – позывной «Гиви» – командир батальона ополчения «Сомали». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минобороны ДНР.

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», – говорится в сообщении.

Лента.Ру со ссылкой на свои источники сообщает, что Толстых погиб в результате взрыва на базе подразделения в окрестностях Донецка.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Работал промышленным альпинистом. Позывной «Гиви» взял во время службы в армии в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Военная специальность – командир танка. После государственного переворота на Украине Толстых стал одним из активистов движения за самоопределение восточных регионов страны. Когда украинские войска начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, он получил звание командира и участвовал в боях за Славянск и Иловайск, Донецкий аэропорт. Руководил батальоном «Сомали». Ранее на Толстых уже было совершено покушение, но тогда он не пострадал.

Официальный Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. жителей Донбасса.

Донецк, Зоя Березина

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