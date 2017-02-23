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Украина

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Публикации за 23.02.17

На Украине по пути в Одессу бесследно исчез скандально известный нардеп

На Украине по пути в Одессу бесследно исчез скандально известный нардеп

На Украине пропал заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко. Об этом сообщил сегодня в фейсбуке его коллега Александр Бригенец.

Он пишет, что накануне вечером Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. «В зале его нет... Телефон не отвечает... Прокуратура подтверждает, что самая вероятная версия – похищение», – отмечает Бригенец.

Как сообщает РИА Новости, в прокуратуре Одесской области подтвердили РИА Новости информацию о пропаже Гончаренко. «Никаких подробностей на данный момент нет, но факт мы подтвердить можем», – заявили там.

Алексей Гончаренко известен на Украине и за ее пределами своими скандальными акциями. 8 февраля он разрисовал фрагмент Берлинской стены, установленный возле здания посольства Германии в Киеве, выразив таким образом протест немецкому послу Эрнсту Райхелю, который заявил о возможности проведения выборов в Донбассе без украинских флагов на здании каждой городской администрации.

Также Гончаренко был одним из депутатов Рады, которые устроили символическое награждение турецкого пилота, сбившего российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. Во время акции у посольства Турции в Киеве Гонцаренко прикрепил к ограде здания дипмиссии красную пятиконечную звезду с полумесяцем, которая символизирует награду летчику.

Киев, Полина Николаева

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