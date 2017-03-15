Украина полностью прекращает транспортное сообщение с ЛДНР

Публикации за 15.03.17

Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение полностью прекратить транспортное сообщение с Луганской и Донецкой народными республиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующей инициативой сегодня на заседании совета выступил президент Петр Порошенко.

«Исключение будет сделано только для гуманитарных грузов – украинских, международных организаций – ООН, Красного Креста и других – лекарств, товаров первой необходимости», – отметил Порошенко, подчеркнув, что возобновиться транспортное сообщение только после возвращения территорий под юрисдикцию Украины.

Напомним, ранее в администрации Порошенко заявляли, что торговая и транспортная блокада Донбасса мешает введению дополнительных санкций ЕС в отношении российских компаний или посредников, работающих с национализированными в Донбассе украинскими предприятиями. «Нам наши партнеры говорят уже прямо, что в этих условиях мы не можем вводить санкции, поскольку вы сами себя наказываете», – заявил 13 марта замглавы администрации Константин Елисеев.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.03.17

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