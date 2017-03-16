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Политика

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Публикации за 16.03.17

Порошенко пригрозил санкциями российским предприятиям / .... за поставки продукции из Донбасса
Фото Рейтер

Порошенко пригрозил санкциями российским предприятиям .... за поставки продукции из Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко будет требовать введения санкций в отношении российских компаний, которые будут закупать продукцию национализированных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками украинских предприятий.

«Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России», – сообщил Порошенко в своем твиттере.

Накануне Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение полностью прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР, поддержав соответствующую инициативу украинского президента. Перекрытие железной дороги и автомагистралей не затронет гуманитарные грузы и личный автотранспорт. Порошенко подчеркнул, что транспортное сообщение возобновится только после возвращения территорий под юрисдикцию Украины. Ранее руководство ДНР сообщило, что в Россию отправлена первая партия угля.

Глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений. «Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам все равно, – цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей. – Мы свою позицию не меняем».

Решение Киева о полной транспортной блокаде Донбасса глава ДНР счел «фактом внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает». «К нам это уже не имеет никакого отношения», – заключил он.

МИД России призвал Киев «не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и приступить, наконец, к неукоснительному выполнению собственных обязательств по «Комплексу мер», в том числе касающихся восстановления социально-экономических связей с Донбассом». В Москве уверены, что именно киевские власти спровоцировали обострение ситуации в Донбассе.

Напомним, 1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории после отказа киевских властей прекратить торговую блокаду Донбасса.

Киев, Наталья Аникина

Киев. Другие новости 16.03.17

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