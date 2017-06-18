Гей-парад в Киеве: националистам не удалось сорвать шествие

Сегодня в Киеве прошел гей-парад: несмотря на попытки украинских националистов сорвать шествие, секс-меньшинства, к которым присоединился посол Канады Роман Ващук, завершили свое мероприятие, но маршрут демонстрации пришлось изменить на фоне нескольких провокаций.

Участники «Марша равенства» изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия, которые пытались блокировать прохождение колонн около 2,5 тысяч активистов ЛГБТ в центре Киева.

Противники марша утром собрались на Майдане независимости, пришли к парку Шевченко и стояли на проезжей части напротив Киевского национального университета имени Шевченко. Также они сожгли флаг ЛГБТ-сообщества в виде радуги, передает УНИАН.

По данным украинских СМИ, полиция взяла в кольцо противников гей-парада, которые попытались прорвать оцепление. Во время этих попыток была взорвана петарда или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал.

Полицейские изъяли балаклавы и газовые баллончики, а при прохождении колонны около станции метро «Университет», у молодых людей были обнаружены куриные яйца и зеленка.

Как передает корреспондент «Украинской правды», во время самого шествия также происходили мелкие провокации. В частности, неизвестные женщина и мужчина бросились на колонну с криками: «Это вредители, полиция с нами, их надо разогнать». Их оттеснили, и движение колонны продолжилось.

Поддержать участников марша пришел посол Канады на Украине Роман Ващук, который отметил, что пришел по своей личной инициативе, высказать свою позицию. «Канада выступает за равенство прав. Если есть люди, которые хотят выразить свое мнение путем каких-то запретов, то им надо напомнить о равенстве. Для этого есть политика», – сказал он в комментарии «Интерфаксу».

После завершения Марша участников организовано пустили на станцию метро «Льва Толстого». Поезд отвез их на конечную, откуда курсировали автобусы, которые увозили активистов ЛГБТ на безопасное расстояние от зоны проведения Марша и возможных провокаторов.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 16.06.17

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