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Югра

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Публикации за 02.02.17

В отношении воспитанника сургутской спецшколы возбудили уголовное дело / Его подозревают в пытках и вымогательстве
Фото: АиФ-Югра

В отношении воспитанника сургутской спецшколы возбудили уголовное дело Его подозревают в пытках и вымогательстве

В Сургуте по результатам проверки, проведенной по заявлению родителей одного из воспитанников КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника учреждения. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, предъявлено обвинение в истязании с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего и вымогательстве (пп.«г, д» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.163 УК РФ).

По версии следствия, пребывающий в спецшколе обвиняемый, в течение 2016 года систематически подвергал избиению другого несовершеннолетнего воспитанника учреждения: подросток наносил сверстнику удары руками, ногами и подручными предметами по различным частям тела, а также под угрозой применения насилия незаконно требовал от него выполнять отжимания руками от пола. Истязания продолжились и в 2017 году – в один из дней января обвиняемый, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги потерпевшего горячей водой, причинив ему термический ожог обеих стоп.

Кроме этого, установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передать ему 1500 рублей. Сейчас обвиняемый задержан. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса. Кроме этого будут тщательно проверены доводы родителей других воспитанников спецшколы, из которых следует, что обвиняемый совершал противоправные действия также и в отношении других детей.

Сургут, Иван Гридин

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