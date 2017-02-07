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Югра

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Публикации за 07.02.17

Сургутские следователи добавили уголовных дел воспитаннику спецшколы / Помимо истязаний и вымогательства ему инкриминируют изнасилование
Фото: «АиФ-Югра»

Сургутские следователи добавили уголовных дел воспитаннику спецшколы Помимо истязаний и вымогательства ему инкриминируют изнасилование

Следственный отдел по Сургуту возбудил новые уголовные дела в отношении 17-летнего воспитанника КОУ ХМАО-Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2». Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Напомним, ранее его обвинили в истязании несовершеннолетнего воспитанника школы и вымогательстве у него денег (пп.«г, д» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.163 УК РФ).

В ходе расследования следователи выявили новые факты преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, он систематически избивал еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги. По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по аналогичным статьям – пп. «г, д» ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 163 УК РФ. Помимо этого, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании одной из воспитанниц учреждения (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ).

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Следствие продолжает работу, направленную на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению. В рамках уголовного дела будут тщательно проверены доводы родителей других воспитанников спецшколы, из которых следует, что обвиняемый совершал противоправные действия также и в отношении других подростков. Кроме этого, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса.

Напомним, по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 07.02.17

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