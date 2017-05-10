На пляже Мертвого моря умер депутат Госдумы от ЛДПР / Трагедия случилась еще 6 мая

Публикации за 10.05.17

Скончался депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Тарасюк, сообщает РБК со ссылкой на его его помощника по работе в законодательном органе Галину Лякишеву.

Она рассказала, что он ушел из жизни 6 мая. «Обстоятельства смерти мне не известны. Похороны предположительно состоятся 11-12 мая», – отметила помощник депутата. По данным ряда СМИ, Тарасюк умер во время отдыха в Израиле.

Данную информацию также подтвердил вице-спикер Госдумы от фракции Игорь Лебедев. «Да, это так. Сожалеем и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги», – цитирует «Интерфакс» слова Лебедева.

Отметим, что с 1 по 14 мая все депутаты Госдумы находятся в отпуске.

6 мая РИА «Новости» опубликовало материал, материал, из которого следовало, что российский турист скончался после купания в Мертвом море. «Мы подтверждаем гибель россиянина. Наши сотрудники предпринимают все необходимые меры в этой связи», – привело агентство слова представителя посольства РФ в Израиле.

В свою очередь израильский портал IOL уточнил, что «мужчина лежал на пляже без пульса и не дышал». «Спасатели пытались реанимировать его. После долгих усилий, пришлось констатировать смерть», – рассказала медик, прибывшая на место ЧП.

Напомним, Василий Тарасюк переизбрался в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. Он баллотировался от Югры и Ямала. В этих регионах он проработал многие годы и был известен как представитель нефтяной компании «Лукойл». Тарасюк родился в 1948 году, в Госдуме он занимал пост первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам и земельным отношениям; в своей фракции он был одним из самых состоятельных депутатов. Тарасюку было 68 лет.

Москва, Иван Гридин

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