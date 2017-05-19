В Пыть-Яхе взяли под стражу главу МУПа / Из-за превышения полномочий город и округ потеряли почти 90 млн рублей

Публикации за 19.05.17

Директор МУП «Управление городского хозяйства» города Пыть-Ях взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. По версии следствия, чиновник организовал проведение закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования водоочистительных сооружений (ВОС-4) с нарушением федерального законодательства.

В частности, он предоставил исключительное преимущество ООО «Инновационные технологии». В дальнейшем, достоверно зная, что работы по установке водоочистного оборудования и пуску его в эксплуатацию не произведены, директор МУПа подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, на основании которых на расчетный счет подрядчика из городского бюджета и бюджета округа было перечислено более 89 млн рублей.

Таким образом, выделенные на ремонт ВОС-4 бюджетные средства были израсходованы в полном объеме, однако комплекс водоподготовки на объекте до настоящего времени в эксплуатацию не введен, чистая водопроводная вода жителям 2 «А» микрорайона Пыть-Яха не подается.

18 мая 2017 года директору МУПа было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). По ходатайству следствия решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 18.05.17

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