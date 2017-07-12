Житель Нижневартовска ответит за создание «резиновой квартиры»

В Нижневартовске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, незаконно поставил на миграционный учет более 20 иностранцев (ст.322.3 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, установлено, что обвиняемый с октября 2016 года по январь 2017 года в своей двухкомнатной квартире за вознаграждение поставил на миграционный учёт 22 гражданина из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Регистрация иностранцев произведена для легализации их пребывания на территории города. При этом фактически в данной квартире они никогда не проживали. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

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