В Сургуте принимают меры по нераспространению вируса Коксаки

Жители Сургута выражают обеспокоенность ввиду распространения в городе энтеровиусных инфекций, в частности, вируса Коксаки. Энтеровирус обнаружили больше, чем у 50 человек, почти все – дети. Вирус Коксаки вызывает диарею, общую интоксикацию организма и сыпь на коже

Специалисты отмечают, что вспышки этой инфекции летом для Сургута – явление обычное. Впрочем, количество заболевших в текущем году выше, чем в сентябре прошлого. В связи с этим в образовательных учреждениях города предпринимаются специальные меры. В частности, помещения, где находятся дети, находятся под особым контролем, а воду в бассейнах особо тщательно дезинфицируют.

«Применяются препараты с активностью дезинфектанта по вирусному типу и введена по возможности где есть технические возможности ультрафиолетовое обеззараживание воздуха», приводит «СургутИнформТВ» слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инны Кудрявцевой.

Особые меры принимаются и в аэропорту Сургута. Медики проверят пассажиров всех международных рейсов. В случае необходимости, людей госпитализируют сразу после посадки. Чтобы снизить риск заражения специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от посещения бассейнов и мест с большим скоплением людей.

Как передает РБК, в управлении также рассказали, что с сургутянами проводится активная разъяснительная работа. Медики советуют гражданам соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом, использовать для питья бутилированную или кипяченую воду.

Сургут, Иван Гридин

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