Роспотребнадзор предупредил о масштабной вспышке гепатита в Калифорнии

Медицинская служба Сан-Диего (штат Калифорния, США) объявила о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в начале сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе Сан-Диего диагноз «гепатит А» был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные. Городские власти и власти штата обвиняют друг друга в возникновении этой ситуации. Согласно статистике, текущая вспышка гепатита А является самой крупной за последние 20 лет.

По данным на конец августа, распространение инфекции произошло в первую очередь среди мужчин, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с мужчинами. «Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.09.17

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