Российских туристов предупредили о случаях сибирской язвы в Италии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила о выявлении случаев заражения коров сибирской язвой в Италии.

По данным службы, ветеринарная инспекция от 28 августа лабораторно подтвердила наличие сибирской язвы у четырех погибших коров, об этом сообщил итальянский Институт экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (IZSLT).

Эксперты считают, что возникновению вспышки заболевания способствовала жаркая погода и необычно длительная засуха в регионе.

Ранее Минсельхоз Италии уведомил Всемирную организацию защиты животных (ВОЗЖ) о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа. Уточняется, что все трупы зараженных животных были уничтожены.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», – сообщается на сайте ведомства.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 05.09.17

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