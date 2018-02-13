Российских туристов предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Федеральное агентство по туризму сообщает о зарегистрированных случаях заболевания сибирской язвой в Турции. Известно об одном летальном исходе. Ростуризм призывает россиян учитывать данные сведения при планировании поездок.

По данным ведомства, вспышка сибирской язвы зафиксирована на севере Турции в районе населенного пункта Акчаабат, выходящего к Черному морю. «Более 70 человек подверглись госпитализации. У троих пострадавших болезнь подтверждена лабораторно. Одна женщина погибла», – говорится в сообщении Ростуризма.

В настоящее время турецкие власти принимают меры по сдерживанию распространения болезни.

Предположительно, разносчиком заболевания стал домашний скот. Жители употребляли зараженное мясо коров в пищу.

Сибирская язва – острая зоонозная опасная бактериальная инфекция. Человек, преимущественно, заражается от больных животных в процессе ухода, переработки и употребления продукции. Инкубационный период составляет от нескольких часов до восьми дней.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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