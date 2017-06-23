Туристов предупредили о вспышках сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш

Роспотребнадзор предупредил российских туристов, выезжающих за границу, об очагах сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так в Народной Республике Бангладеш погиб один ребенок, еще трое взрослых госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Все они потребляли в пищу мясо зараженного домашнего скота. В общей сложности с 27 мая по 7 июня в Бангладеш число заболевших сибирской язвой достигло 25 человек. «Официальные власти проводят комплекс необходимых мероприятий по сдерживанию очага», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, в Пакистане в районе Куррам сибирская язва обнаружена у коров и овец, уничтожено порядка 40 голов домашнего скота. Ветеринарные службы проводят мероприятия, направленные на предупреждение разрастания вспышки заболевания.

В западной части Индии семь человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на сибирскую язву, одному из них потребовалась госпитализация.

Роспотребнадзор опубликовал обращение к туристам, чтобы те планировали свои путешествия с учетом предоставленной информации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.17

Одессу превратили в опасную для концертов и фестивалей зону. / Авиакомпания Azur Air на сутки задерживает рейс из Екатеринбурга во Вьетнам (СКРИН). / 1,6 млн должников не могут выехать за границу из России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»