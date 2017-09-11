Югорчанин помог легализоваться 50 гражданам в своей «резиновой» квартире

Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХММАО-Югры, его обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении и фиктивной регистрации граждан РФ и иностранцев по месту пребывания и по месту жительства (ст.322.3 и ст.322.2 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, действуя с группой лиц, с ноября 2015 по январь 2017 года за вознаграждение поставил на миграционный учет в своей двухкомнатной квартире 10 граждан из Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, он совершил фиктивную регистрацию 40 граждан РФ и иностранных граждан.

Регистрация иностранцев произведена с целью их легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Югорск, Иван Гридин

Югорск. Другие новости 11.09.17

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