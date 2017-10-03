В югорском кафе из петли вытащили 6-летнюю девочку

Югорск (Новый День, Иван Гридин) -В Югорске возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком на детской игровой площадке тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, днем 1 октября 6-летняя девочка, находясь на игровой площадке в кафе «Теремок», попала головой в петлю подвесного устройства. Веревка передавила шею ребёнка. Девочку удалось спасти. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Деятельность кафе приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора и следователи СКР осмотрят оборудование игровой комнаты на соответствие требованиям безопасности. Изучается документация, регламентирующая работу заведения. В ходе следствия будет дана оценка действиям администрации и работников кафе.

Югра. Другие новости 02.10.17

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