Югорский депутат, в чьем кафе погибла девочка, избежал уголовного наказания

Депутат гордумы Югорска Александр Соколов избежал уголовной ответственности за гибель шестилетней девочки. Трагедия произошла 1 октября 2017 года. Ребенок запутался и задохнулся в петле подвесного устройства в игровой зоне детского кафе «Терем.Ок», которое принадлежит депутату. Девочку доставили в реанимацию, однако в дальнейшем от полученных телесных повреждений она скончалась.

Соколова обвинили в причинении смерти по неосторожности. Он не обеспечил контроль за техническим состоянием и соответствием требованиям безопасности конструкции. Также отсутствовало регулярное техническое обслуживание, в том числе ежедневный визуальный осмотр, который требовался с учетом интенсивного использования игровой зоны.

«Один из элементов оборудования в виде веревки был демонтирован неустановленным лицом и закреплен на верхней перекладине конструкции в форме петли, за которую в дальнейшем зацепилась девочка», – сообщал следственный комитет России.

Однако уголовное дело депутата было закрыто. Мама погибшей девочки заявила, что простила Соколова и получила от него возмещение морального вреда. С учетом того, что совершенное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, подсудимый ранее не был судим и признал вину суд прекратил уголовное преследование за примирением сторон. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу 25 сентября 2018 года.

Югорск, служба информации

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