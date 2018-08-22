В Югре будут судить владельца кафе, в котором погиб ребенок

Владелец югорского кафе «Терем.Ок», в котором погибла шестилетняя девочка, предстанет перед судом. Индивидуальный предприниматель обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый установил в кафе игровое оборудование, но не обеспечил контроль за его техническим состоянием и соответствием требованиям безопасности. Также отсутствовало регулярное техническое обслуживание, в том числе ежедневный визуальный осмотр, который требовался с учетом интенсивного использования игровой зоны.

«Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате небрежного отношения обвиняемого к обязанностям. Так, один из элементов оборудования игровой площадки в виде веревки был демонтирован неустановленным лицом и закреплен на верхней перекладине конструкции в форме петли, за которую в дальнейшем зацепилась девочка», – сообщает следственный комитет России.

Трагедия произошла 1 октября 2017 года. В игровой зоне детского кафе в Югорске девочка попала головой в петлю подвесного устройства, которая передавила ей дыхательные пути. Ребенок был доставлен в реанимацию, однако в дальнейшем от полученных телесных повреждений скончался. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. После трагедии заведение было закрыто.

Югорск, служба информации

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