В Югре картежник из-за проигрыша зарубил топором 4 человек

В Югре сотрудники Березовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщали и в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, 48-летний житель села Шеркалы Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в городское поселение Березово, чтобы пройти медобследование. 31 октября они остановились на ночлег у случайной знакомой – 39-летней жительницы Березово. Они стали распивать спиртное и играли в карты совместно с еще тремя мужчинами, 1998, 1969, 1962 годов рождения.

Во время посиделок между подозреваемым и 19-летним юношей, в связи с выигрышем последнего в карты, произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес удары им сначала хозяйке квартиры, а потом и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, однако через непродолжительное время его задержали сотрудники полиции.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для следствия, допросили в качестве свидетеля сожительницу подозреваемого, которая дала изобличающие показания. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Березово, Иван Гридин

Березово. Другие новости 31.10.17

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