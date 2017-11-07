Дело о массовом убийстве в Югре передали в отдел по особо важным делам

В Югре уголовное дело по факту убийства четырех человек в поселке Березово передано в производство отдела по расследованию особо важных дел по поручению руководства СУ СКР по автономному округу, сообщили в пресс-службе следственного управления.

Как писал «Новый День», 48-летний житель села Шеркалы Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в городское поселение Березово, чтобы пройти медобследование. 31 октября они остановились на ночлег у случайной знакомой – 39-летней жительницы Березово. Они стали распивать спиртное и играли в карты совместно с еще тремя мужчинами, 1998, 1969, 1962 годов рождения.

Во время посиделок между подозреваемым и 19-летним юношей, в связи с выигрышем последнего в карты, произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес удары им сначала хозяйке квартиры, а потом и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Подозреваемый попытался скрыться, однако через непродолжительное время его задержали сотрудники полиции Росгвардии.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За совершение данного преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Березово, Иван Гридин

Березово. Другие новости 07.11.17

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