В Югре поймали убийцу двух охотников

В Советском районе Югры полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу двух человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, правоохранители установили местонахождение подозреваемого 1 февраля и задержали его и доставили к следователю СКР.

В ходе допроса задержанный рассказал, что 29 ноября 2017 года между ним и одним из его знакомых на фоне совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в мужчину из ружья. Желая скрыть это преступление, он выстрелил и во второго потерпевшего, ставшего очевидцем убийства, после чего поджег избушку и скрылся.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). За совершение данного преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как писал «Новый День», 4 декабря 2017 года на территории Леушинского лесничества, примерно в 72 км от поселка Мортка Кондинского района, на месте обгоревшей охотничьей избы были обнаружены останки двух жителей поселка Мортка, 1983 и 1972 годов рождения, один из которых являлся владельцем охотничьего домика.

Следователи установили, что в охотничьем домике с разрешения владельца с конца лета 2016 года проживал мужчина, находящийся в розыске за совершение преступлений. Хозяин избушки держал это в тайне и не сообщал в полицию о местонахождении разыскиваемого. В качестве платы он получал от беглеца часть улова и добытую на охоте дичь. Он и стал главным подозреваемым.

Отметим, что в отношении обвиняемого расследуются уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств и причинения жителю Кондинского района тяжкого вреда здоровью. Данные преступления были совершены в 2013 – 2014 годах. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о соединении уголовных дел в одном производстве. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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