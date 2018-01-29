В Югре охотник спутал приятеля с лосем

В Югре следователи Березовского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства смерти мужчины во время охоты. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Следствие считает, что в конце декабря 2017 года в четверо мужчин отправились на охоту в лесной массив на территории Белоярского. Они рассредоточились по лесу. Один из них, увидев в мелколесье лося, выстрелил в него, однако по неосторожности попал в товарища, который находился неподалеку. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Березовский, Иван Гридин

Березовский. Другие новости 26.01.18

В Ханты-Мансийске поймали таксиста-насильника. / В Екатеринбурге поймали беглого чиновника из Югры по подозрению в казнокрадстве. / Обмороженный водитель из Марий-Эл отблагодарил тюменские службы за спасение на дороге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»